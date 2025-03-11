«Я могу доминировать и играть на хорошем уровне». Гребёнкин — о выступлении в АХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребёнкин высказался о своей игре в Американской хоккейной лиге.

«Теперь я понимаю, что это за лига. Я могу доминировать и играть на хорошем уровне. Начало сезона было тяжёлым, но сейчас всё изменилось», — приводит слова Гребёнкина RG.

Напомним, во время крайнего срока обмена в НХЛ Никита Гребёнкин перешёл из «Торонто Мэйп Лифс» в «Филадельфию». В активе 21-летнего Гребёнкина 18 (8+10) очков за 32 матча в АХЛ в нынешнем сезоне.

Отметим, что ранее генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг прокомментировал обмен Никиты Гребёнкина в «Филадельфию Флайерз».