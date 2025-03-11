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Тамбиев рассказал о своём отношении к Кубку Икры за победу в сезонной серии с «Амуром»

Тамбиев рассказал о своём отношении к Кубку Икры за победу в сезонной серии с «Амуром»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал шестую победу в шестом матче дальневосточного дерби с «Амуром» (5:2). Победитель сезонной серии между командами получает Кубок Икры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Завгородний (Родевальд, Шепелев) – 04:21 (5x5)     2:0 Сошников (Шулак, Завгородний) – 14:06 (5x4)     3:0 Петухов (Шестаков, Сошников) – 15:56 (5x5)     3:1 Ли (Талалуев) – 21:35 (5x5)     4:1 Гутик (Старков, Шэн) – 24:25 (5x5)     5:1 Сошников (Петухов) – 40:09 (5x5)     5:2 Брынцев (Ли) – 48:24 (5x5)    

– Хороший первый период, который предопределил исход матча. Дальше мы играли по счёту. Довольны победой и двумя очками. Приблизили нашу путёвку в плей-офф. Спасибо болельщикам.

– На данный момент это уже третий ваш трофей на посту главного тренера «Адмирал», что он значит для вас?
– В КХЛ есть один трофей – Кубок Гагарина. У меня есть два знаменательных трофея – Кубки Петрова в ВХЛ, вот это для меня значимо. А Кубок Икры – это для болельщиков. Я бы чашу кубка наполнил икрой и отдал им. Для меня есть он и есть, в клубе стоит, и всё. А вот Кубок Гагарина интереснее гораздо, — цитирует Тамбиева пресс-служба клуба.

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