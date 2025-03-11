Тамбиев рассказал о своём отношении к Кубку Икры за победу в сезонной серии с «Амуром»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал шестую победу в шестом матче дальневосточного дерби с «Амуром» (5:2). Победитель сезонной серии между командами получает Кубок Икры.

– Хороший первый период, который предопределил исход матча. Дальше мы играли по счёту. Довольны победой и двумя очками. Приблизили нашу путёвку в плей-офф. Спасибо болельщикам.

– На данный момент это уже третий ваш трофей на посту главного тренера «Адмирал», что он значит для вас?

– В КХЛ есть один трофей – Кубок Гагарина. У меня есть два знаменательных трофея – Кубки Петрова в ВХЛ, вот это для меня значимо. А Кубок Икры – это для болельщиков. Я бы чашу кубка наполнил икрой и отдал им. Для меня есть он и есть, в клубе стоит, и всё. А вот Кубок Гагарина интереснее гораздо, — цитирует Тамбиева пресс-служба клуба.