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Костючёнок о 2:5 с «Адмиралом»: соперник бьётся за плей-офф, ребята это не прочувствовали

Костючёнок о 2:5 с «Адмиралом»: соперник бьётся за плей-офф, ребята это не прочувствовали
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Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Амур» Виктор Костючёнок оценил поражение в дальневосточном дерби с «Адмиралом» (2:5). Хабаровский клуб проиграл владивостокскому все шесть матчей в текущем сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Завгородний (Родевальд, Шепелев) – 04:21 (5x5)     2:0 Сошников (Шулак, Завгородний) – 14:06 (5x4)     3:0 Петухов (Шестаков, Сошников) – 15:56 (5x5)     3:1 Ли (Талалуев) – 21:35 (5x5)     4:1 Гутик (Старков, Шэн) – 24:25 (5x5)     5:1 Сошников (Петухов) – 40:09 (5x5)     5:2 Брынцев (Ли) – 48:24 (5x5)    

«Провалили первый период, именно то, о чём говорили на установке – как играет соперник. Они поймали нас на атаках, выиграли пятак, забили три гола хороших. Пришлось раскрываться и играть в другой хоккей. Во втором периоде вроде как 1:1, но опять же не хватало наглости и агрессии перед воротами соперника. Перед третьим периодом поговорили с ребятами, должны были выйти заряженными, однако быстрый гол из-за наших ошибок. Вроде забили мы, но этого мало. Соперник мастеровитый, умеет играть в обороне, и три шайбы у них отыграть сложновато, у нас это не получилось. Плюс «Адмирал» бьётся за плей-офф, может, ребята это не прочувствовали», — цитирует Костючёнка пресс-служба владивостокского клуба.

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