Костючёнок о 2:5 с «Адмиралом»: соперник бьётся за плей-офф, ребята это не прочувствовали

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Амур» Виктор Костючёнок оценил поражение в дальневосточном дерби с «Адмиралом» (2:5). Хабаровский клуб проиграл владивостокскому все шесть матчей в текущем сезоне.

«Провалили первый период, именно то, о чём говорили на установке – как играет соперник. Они поймали нас на атаках, выиграли пятак, забили три гола хороших. Пришлось раскрываться и играть в другой хоккей. Во втором периоде вроде как 1:1, но опять же не хватало наглости и агрессии перед воротами соперника. Перед третьим периодом поговорили с ребятами, должны были выйти заряженными, однако быстрый гол из-за наших ошибок. Вроде забили мы, но этого мало. Соперник мастеровитый, умеет играть в обороне, и три шайбы у них отыграть сложновато, у нас это не получилось. Плюс «Адмирал» бьётся за плей-офф, может, ребята это не прочувствовали», — цитирует Костючёнка пресс-служба владивостокского клуба.