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Агентство Winners рассказало о ходе переговоров между Да Костой и «Автомобилистом»

Агентство Winners рассказало о ходе переговоров между Да Костой и «Автомобилистом»
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Хоккейное агентство Winners заявило, что нападающий Стефан Да Коста ведёт с «Автомобилистом» переговоры о продлении контракта.

«В последнее время в СМИ появляется много различной информации о будущем Стефана Да Косты. В связи с этим хотим уточнить, что на данный момент ведём переговоры о продлении его контракта с ХК «Автомобилист». Как только будет определённость, мы сразу опубликуем официальную информацию», — говорится в телеграм-канале агентства.

В текущем сезоне 35-летний Да Коста провёл за «Автомобилист» 63 матча, в которых набрал 55 очков — забросил 14 шайб и отдал 41 результативную передачу.

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