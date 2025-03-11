Орлов: рекорд Овечкина будет ещё легендарнее, если «Вашингтон» выиграет Кубок Стэнли

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов заявил, что встречи с участием капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина нужно больше освещать на российских телеканалах. Бывший партнёр Овечкина по «Кэпиталз» считает, что столичный клуб в этом сезоне может выиграть Кубок Стэнли.

«Надо, чтобы везде эти матчи [с участием «Вашингтона»] транслировались. Творится история, и каждый гол на счету. Конечно, надо, чтобы не только в Америке увидели рекорд, но и на российских каналах, в интернете, на стримингах. Если есть хоть малейшая возможность показать рекорд Овечкина на широкую аудиторию, то надо этим пользоваться. В России это смотрели бы все, даже люди, которые хоккеем обычно не интересуются. Было бы круто, если бы встречи «Вашингтона» удалось показать в России максимально возможному количеству людей. Абсолютно легендарная история, которая может стать ещё легендарнее, если «Вашингтон» сможет воспользоваться шансом и выиграть Кубок Стэнли», — цитирует Орлова Sport24.

Напомним, «Вашингтон» уже становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.