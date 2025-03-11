Артюхин рассказал, какие плюсы может извлечь СКА из отсутствия Евгения Кузнецова

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин оценил, как отсутствие нападающего Евгения Кузнецова может сказаться на игре СКА. 32-летний форвард армейцев находится в списке травмированных из-за второго в этом сезоне сотрясения мозга.

– Адаптировался ли СКА к игре без Кузнецова?

– Конечно, СКА адаптировался. Но Евгения не хватает, это сто процентов. Его не хватает и на льду, и в раздевалке, так как Кузнецов опытный игрок и знает, как держать быт и команду в игре. Он всегда может сказать правильные вещи в раздевалке, подсказать что-то, в целом держать такую весёлую, рабочую атмосферу. Он шутит, всегда это делает. Это всё передаётся ребятам. Даже в сложные моменты Кузнецов может сказать правильные слова.

– Можно ли сказать, что в чем-то без него даже стало лучше в СКА?

– Не думаю. Абсолютно точно ничего лучше не стало. Когда Евгений был, это было только в плюс команде, он очень сильно помогал. Это однозначно потеря. Но ребята адаптировались, где-то дали шансы молодым игрокам команды СКА, где они себя неплохо проявили. Тут может быть один плюс, что у молодых ребят появилось больше возможностей и игрового времени, чтобы проявить и показать себя. Но отсутствие Кузнецова – это однозначный минус, — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».