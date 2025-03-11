Гол Ткачёва на последних минутах принёс «Авангарду» волевую победу над «Торпедо»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3.
На 10-й минуте матча счёт открыл хоккеист «Торпедо» Даниил Бокун с передач Кирилла Воронина и Андрея Белевича. Через несколько минут Данил Башкиров сравнял счёт во встрече. В начале второго периода «Торпедо» отметилось двумя быстрыми шайбами — отличились Никита Артамонов и Кирилл Кирсанов. После чего был заменён стартовый голкипер «Авангарда» Никита Серебряков на Михаила Бердина. «Авангарду» удалось отыграть две шайбы и сравнять счёт на старте третьего периода — голами отметились Алекс Грант и Семён Чистяков. Победный гол на 58-й минуте забил вернувшийся после тяжёлой травмы Владимир Ткачёв.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Авангард» одержал 12-ю победу подряд и поднялся на третью строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.
- 11 марта 2025
-
19:55
-
19:46
-
19:21
-
18:52
-
18:40
-
18:20
-
17:46
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:46
-
15:25
-
15:18
-
15:02
-
14:44
-
14:25
-
14:06
-
13:45
-
13:30
-
13:10
-
12:47
-
12:28
-
12:10
-
11:47
-
11:33
-
11:16
-
10:55
-
10:38
-
10:30
-
10:19
-
10:03
-
09:44
-
09:29
-
09:20
-
09:14