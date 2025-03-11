Гол Ткачёва на последних минутах принёс «Авангарду» волевую победу над «Торпедо»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3.

На 10-й минуте матча счёт открыл хоккеист «Торпедо» Даниил Бокун с передач Кирилла Воронина и Андрея Белевича. Через несколько минут Данил Башкиров сравнял счёт во встрече. В начале второго периода «Торпедо» отметилось двумя быстрыми шайбами — отличились Никита Артамонов и Кирилл Кирсанов. После чего был заменён стартовый голкипер «Авангарда» Никита Серебряков на Михаила Бердина. «Авангарду» удалось отыграть две шайбы и сравнять счёт на старте третьего периода — голами отметились Алекс Грант и Семён Чистяков. Победный гол на 58-й минуте забил вернувшийся после тяжёлой травмы Владимир Ткачёв.

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«Авангард» одержал 12-ю победу подряд и поднялся на третью строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.