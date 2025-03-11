Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Авангард — Торпедо, результат матча 11 марта, счет 4:3, КХЛ 2024-2025

Гол Ткачёва на последних минутах принёс «Авангарду» волевую победу над «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Бокун (Воронин, Белевич) – 09:46 (5x5)     1:1 Башкиров (Фьоре, Мартынов) – 13:20 (5x5)     1:2 Артамонов (Летунов) – 21:12 (5x5)     1:3 Кирсанов (Шавин) – 26:18 (5x5)     2:3 Грант (Якупов, Прохоркин) – 42:11 (5x4)     3:3 Чистяков (Прохоркин, Спунер) – 44:42 (5x5)     4:3 Ткачёв (Прохоркин) – 57:15 (5x5)    

На 10-й минуте матча счёт открыл хоккеист «Торпедо» Даниил Бокун с передач Кирилла Воронина и Андрея Белевича. Через несколько минут Данил Башкиров сравнял счёт во встрече. В начале второго периода «Торпедо» отметилось двумя быстрыми шайбами — отличились Никита Артамонов и Кирилл Кирсанов. После чего был заменён стартовый голкипер «Авангарда» Никита Серебряков на Михаила Бердина. «Авангарду» удалось отыграть две шайбы и сравнять счёт на старте третьего периода — голами отметились Алекс Грант и Семён Чистяков. Победный гол на 58-й минуте забил вернувшийся после тяжёлой травмы Владимир Ткачёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» одержал 12-ю победу подряд и поднялся на третью строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android