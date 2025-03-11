«Авангард» установил рекорд по длительности победной серии в текущем сезоне КХЛ

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3. «Авангард» одержал 12-ю победу подряд и установил рекорд по длительности победной серии в текущем сезоне КХЛ.

Ранее по 11 встреч подряд в текущем сезоне выигрывали «Локомотив», ЦСКА и екатеринбургский «Автомобилист».

Примечательно, что эта победа позволила омскому клубу подняться сразу на три места и расположиться на третьей строчке в таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Авангард» сыграет с «Трактором» 14 марта.