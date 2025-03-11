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«Авангард» установил рекорд по длительности победной серии в текущем сезоне КХЛ

«Авангард» установил рекорд по длительности победной серии в текущем сезоне КХЛ
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3. «Авангард» одержал 12-ю победу подряд и установил рекорд по длительности победной серии в текущем сезоне КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Бокун (Воронин, Белевич) – 09:46 (5x5)     1:1 Башкиров (Фьоре, Мартынов) – 13:20 (5x5)     1:2 Артамонов (Летунов) – 21:12 (5x5)     1:3 Кирсанов (Шавин) – 26:18 (5x5)     2:3 Грант (Якупов, Прохоркин) – 42:11 (5x4)     3:3 Чистяков (Прохоркин, Спунер) – 44:42 (5x5)     4:3 Ткачёв (Прохоркин) – 57:15 (5x5)    

Ранее по 11 встреч подряд в текущем сезоне выигрывали «Локомотив», ЦСКА и екатеринбургский «Автомобилист».

Примечательно, что эта победа позволила омскому клубу подняться сразу на три места и расположиться на третьей строчке в таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Авангард» сыграет с «Трактором» 14 марта.

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