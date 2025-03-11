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«Будет до 50 лет играть». Губерниев — о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»

«Будет до 50 лет играть». Губерниев — о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»
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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о том, что он планирует выступать за московское «Динамо» после завершения текущего контракта в НХЛ.

«Главное, чтобы он приезжал к нам играть, а не доигрывать. Безусловно, это будет событием для нашего хоккея и спорта, но лучшие годы он провёл там, а не здесь. Надо отдавать себе в этом отчёт.

Конечно, это будет приятно и хорошо, однако мы же понимаем, что по большому счёту люди приезжают доигрывать. Мастер он хороший, будет, как Горди Хоу, до 50 играть. Пусть приезжает, будем всегда рады, он великий хоккеист», – цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

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