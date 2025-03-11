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Быков оценил вероятность перехода Овечкина в СКА после завершения карьеры в НХЛ

Быков оценил вероятность перехода Овечкина в СКА после завершения карьеры в НХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что сомневается в возможном переходе в СКА российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Ранее россиянин заявил, что по завершении текущего контракта в НХЛ вернётся в московское «Динамо».

– Допускаете, что СКА сможет перехватить Овечкина, как было с Кузнецовым?
– Глубоко сомневаюсь. Всё в этой жизни возможно, но за всю карьеру в НХЛ Александр всегда был привержен своему клубу и всегда с гордостью и с уважением во всех интервью относился к «Динамо». Это воспитанник своего клуба. Мне с трудом верится, что он перейдёт в другой клуб, – цитирует Быкова «ВсеПроСпорт».

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