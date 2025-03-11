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Ларионов: горжусь «Торпедо». Если дальше говорить, то пришлют штраф. Читайте между строк

Ларионов: горжусь «Торпедо». Если дальше говорить, то пришлют штраф. Читайте между строк
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов посетовал на судейство в матче с «Авангардом» (3:4). Нижегородская команда вела со счётом 3:1 после второго периода, но на старте заключительного отрезка встречи получила четырёхминутное меньшинство, после которого счёт в матче стал равным.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Бокун (Воронин, Белевич) – 09:46 (5x5)     1:1 Башкиров (Фьоре, Мартынов) – 13:20 (5x5)     1:2 Артамонов (Летунов) – 21:12 (5x5)     1:3 Кирсанов (Шавин) – 26:18 (5x5)     2:3 Грант (Якупов, Прохоркин) – 42:11 (5x4)     3:3 Чистяков (Прохоркин, Спунер) – 44:42 (5x5)     4:3 Ткачёв (Прохоркин) – 57:15 (5x5)    

«Скажу такую вещь – я горжусь командой, горжусь той игрой, которую мы показали. Больше мне сказать нечего. Всё сломало четырёхминутное удаление? Вы ответили сами на свой вопрос. Если я начну дальше говорить, то мне пришлют штраф 300 или 600 тысяч рублей. Какой смысл в этом? Поэтому читайте между строк», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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