Ларионов: горжусь «Торпедо». Если дальше говорить, то пришлют штраф. Читайте между строк

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов посетовал на судейство в матче с «Авангардом» (3:4). Нижегородская команда вела со счётом 3:1 после второго периода, но на старте заключительного отрезка встречи получила четырёхминутное меньшинство, после которого счёт в матче стал равным.

«Скажу такую вещь – я горжусь командой, горжусь той игрой, которую мы показали. Больше мне сказать нечего. Всё сломало четырёхминутное удаление? Вы ответили сами на свой вопрос. Если я начну дальше говорить, то мне пришлют штраф 300 или 600 тысяч рублей. Какой смысл в этом? Поэтому читайте между строк», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.