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Игорь Ларионов объяснил, почему Атанасов и Линч не отправились с «Торпедо» на выезд

Игорь Ларионов объяснил, почему Атанасов и Линч не отправились с «Торпедо» на выезд
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил, почему нападающие Василий Атанасов и Бобби Линч не отправились с командой на выезд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Бокун (Воронин, Белевич) – 09:46 (5x5)     1:1 Башкиров (Фьоре, Мартынов) – 13:20 (5x5)     1:2 Артамонов (Летунов) – 21:12 (5x5)     1:3 Кирсанов (Шавин) – 26:18 (5x5)     2:3 Грант (Якупов, Прохоркин) – 42:11 (5x4)     3:3 Чистяков (Прохоркин, Спунер) – 44:42 (5x5)     4:3 Ткачёв (Прохоркин) – 57:15 (5x5)    

«Атанасов и Линч не поехали на выезд? Конец сезона, у ребят небольшие повреждения. Мы не хотим им ещё больше риска давать. Пять человек планомерно готовятся в Нижнем Новгороде к последней домашней серии регулярки. На следующий матч выйдут ещё молодые ребята, сейчас идеальное время, чтобы дать молодёжи почувствовать нерв, поиграть при полных трибунах, на хороших аренах. Это крутая история.

— Есть ли турнирные задачи у «Торпедо» на конец регулярки?
— Задача одна – это качественный хоккей. Это самое главное, всё остальное второстепенно, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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