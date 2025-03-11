Игорь Ларионов объяснил, почему Атанасов и Линч не отправились с «Торпедо» на выезд

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил, почему нападающие Василий Атанасов и Бобби Линч не отправились с командой на выезд.

«Атанасов и Линч не поехали на выезд? Конец сезона, у ребят небольшие повреждения. Мы не хотим им ещё больше риска давать. Пять человек планомерно готовятся в Нижнем Новгороде к последней домашней серии регулярки. На следующий матч выйдут ещё молодые ребята, сейчас идеальное время, чтобы дать молодёжи почувствовать нерв, поиграть при полных трибунах, на хороших аренах. Это крутая история.

— Есть ли турнирные задачи у «Торпедо» на конец регулярки?

— Задача одна – это качественный хоккей. Это самое главное, всё остальное второстепенно, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.