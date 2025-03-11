Ларионов: «Торпедо» играет в хоккей, а не сушит матчи. Не хотим держать счёт в одну шайбу

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что нижегородская команда никогда не играет на удержание счёта. В матче с «Авангардом» (3:4) нижегородцы упустили преимущество в две шайбы перед третьим периодом.
«Всегда хочется бороться до последнего. Мы не сторонники того, чтобы держать счёт в одну шайбу. Всегда цепляемся за моменты, это тот опыт, который команда приобретает. Мы так и будем продолжать делать, только так команда может расти. Опыт можно купить, а можно заработать. Мы его выращиваем и зарабатываем.
Если говорить в целом об игре, то мы знали, с кем играем. Это опытная, взрослая команда, имеющая хороших исполнителей. А то, что мы им что-то позволили… Мы играем в хоккей, а не сушим матчи. Мы стараемся играть в хоккей, который приносит удовольствие большой аудитории. Когда идёт обмен шансами, то игра заслуживает интереса», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 11 марта 2025
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