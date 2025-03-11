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Ларионов: «Торпедо» играет в хоккей, а не сушит матчи. Не хотим держать счёт в одну шайбу

Ларионов: «Торпедо» играет в хоккей, а не сушит матчи. Не хотим держать счёт в одну шайбу
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что нижегородская команда никогда не играет на удержание счёта. В матче с «Авангардом» (3:4) нижегородцы упустили преимущество в две шайбы перед третьим периодом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Бокун (Воронин, Белевич) – 09:46 (5x5)     1:1 Башкиров (Фьоре, Мартынов) – 13:20 (5x5)     1:2 Артамонов (Летунов) – 21:12 (5x5)     1:3 Кирсанов (Шавин) – 26:18 (5x5)     2:3 Грант (Якупов, Прохоркин) – 42:11 (5x4)     3:3 Чистяков (Прохоркин, Спунер) – 44:42 (5x5)     4:3 Ткачёв (Прохоркин) – 57:15 (5x5)    

«Всегда хочется бороться до последнего. Мы не сторонники того, чтобы держать счёт в одну шайбу. Всегда цепляемся за моменты, это тот опыт, который команда приобретает. Мы так и будем продолжать делать, только так команда может расти. Опыт можно купить, а можно заработать. Мы его выращиваем и зарабатываем.

Если говорить в целом об игре, то мы знали, с кем играем. Это опытная, взрослая команда, имеющая хороших исполнителей. А то, что мы им что-то позволили… Мы играем в хоккей, а не сушим матчи. Мы стараемся играть в хоккей, который приносит удовольствие большой аудитории. Когда идёт обмен шансами, то игра заслуживает интереса», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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