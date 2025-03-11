Ларионов: «Торпедо» классно играло на фоне соперника, у которого опыт, зарплаты, бюджеты

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что доволен игрой своей команды в матче с более именитым и мастеровитым соперником «Авангардом» (3:4). Нижегородская команда вела со счётом 3:1 после второго периода.

«Торпедо» играло здорово, я сказал об этом ребятам, но факторы, которые повлияли на результат…Тут многоточие большое. «Торпедо» классно выглядело на фоне соперника, у которого победная серия, опыт, зарплаты, бюджеты – всё остальное. Нас это не волнует, я доволен качеством игры своей команды», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче «Торпедо» встретится с «Автомобилистом» 13 марта.