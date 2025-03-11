Ларионов: «Торпедо» классно играло на фоне соперника, у которого опыт, зарплаты, бюджеты
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что доволен игрой своей команды в матче с более именитым и мастеровитым соперником «Авангардом» (3:4). Нижегородская команда вела со счётом 3:1 после второго периода.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Бокун (Воронин, Белевич) – 09:46 (5x5) 1:1 Башкиров (Фьоре, Мартынов) – 13:20 (5x5) 1:2 Артамонов (Летунов) – 21:12 (5x5) 1:3 Кирсанов (Шавин) – 26:18 (5x5) 2:3 Грант (Якупов, Прохоркин) – 42:11 (5x4) 3:3 Чистяков (Прохоркин, Спунер) – 44:42 (5x5) 4:3 Ткачёв (Прохоркин) – 57:15 (5x5)
«Торпедо» играло здорово, я сказал об этом ребятам, но факторы, которые повлияли на результат…Тут многоточие большое. «Торпедо» классно выглядело на фоне соперника, у которого победная серия, опыт, зарплаты, бюджеты – всё остальное. Нас это не волнует, я доволен качеством игры своей команды», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В следующем матче «Торпедо» встретится с «Автомобилистом» 13 марта.
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