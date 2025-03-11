«Ему нужно было посмотреть игру из хорошей ложи хорошего стадиона». Ларионов — о Конюшкове

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что лидеру обороны Богдану Конюшкову были необходимы пауза и пропуск игры с «Авангардом» (3:4).

«Конюшков просился играть сегодня, но ему нужна пауза, чтобы посмотреть игру из хорошей ложи на хорошем стадионе. Это лучшее место, откуда можно посмотреть игру со стороны. Фирстов в следующем матче играет, так что у нас всё запланировано по ротации. Безусловно, сегодня нам не хватило Конюшкова, но мы хотим, чтобы ребята были здоровы и отдохнувшие перед плей-офф», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче «Торпедо» встретится с «Автомобилистом» 13 марта.