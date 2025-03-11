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«Ему нужно было посмотреть игру из хорошей ложи хорошего стадиона». Ларионов — о Конюшкове

«Ему нужно было посмотреть игру из хорошей ложи хорошего стадиона». Ларионов — о Конюшкове
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что лидеру обороны Богдану Конюшкову были необходимы пауза и пропуск игры с «Авангардом» (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Бокун (Воронин, Белевич) – 09:46 (5x5)     1:1 Башкиров (Фьоре, Мартынов) – 13:20 (5x5)     1:2 Артамонов (Летунов) – 21:12 (5x5)     1:3 Кирсанов (Шавин) – 26:18 (5x5)     2:3 Грант (Якупов, Прохоркин) – 42:11 (5x4)     3:3 Чистяков (Прохоркин, Спунер) – 44:42 (5x5)     4:3 Ткачёв (Прохоркин) – 57:15 (5x5)    

«Конюшков просился играть сегодня, но ему нужна пауза, чтобы посмотреть игру из хорошей ложи на хорошем стадионе. Это лучшее место, откуда можно посмотреть игру со стороны. Фирстов в следующем матче играет, так что у нас всё запланировано по ротации. Безусловно, сегодня нам не хватило Конюшкова, но мы хотим, чтобы ребята были здоровы и отдохнувшие перед плей-офф», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче «Торпедо» встретится с «Автомобилистом» 13 марта.

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