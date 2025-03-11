«Мы сделали матч очень зрелищным для болельщиков». Ги Буше — о победе «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победу во встрече с нижегородским «Торпедо» (3:4), в которой омская команда уступала со счётом 1:3 после второго периода.

«Сегодняшний матч мы сделали очень интересным и зрелищным для болельщиков. С точки зрения тренерского штаба, всё прошло именно так, как мы и ожидали, ведь за плечами у нас был тяжёлый и длинный выезд. Команда подустала, многие выполняли двойную работу, сегодня не было Маклауда и Игумнова – это важные игроки для нас. В первую половину встречи мы не так много бросали, но затем пришли голы. И здорово, что мы вновь нашли путь к победе», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.