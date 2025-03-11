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«Мы сделали матч очень зрелищным для болельщиков». Ги Буше — о победе «Авангарда»

«Мы сделали матч очень зрелищным для болельщиков». Ги Буше — о победе «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победу во встрече с нижегородским «Торпедо» (3:4), в которой омская команда уступала со счётом 1:3 после второго периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Бокун (Воронин, Белевич) – 09:46 (5x5)     1:1 Башкиров (Фьоре, Мартынов) – 13:20 (5x5)     1:2 Артамонов (Летунов) – 21:12 (5x5)     1:3 Кирсанов (Шавин) – 26:18 (5x5)     2:3 Грант (Якупов, Прохоркин) – 42:11 (5x4)     3:3 Чистяков (Прохоркин, Спунер) – 44:42 (5x5)     4:3 Ткачёв (Прохоркин) – 57:15 (5x5)    

«Сегодняшний матч мы сделали очень интересным и зрелищным для болельщиков. С точки зрения тренерского штаба, всё прошло именно так, как мы и ожидали, ведь за плечами у нас был тяжёлый и длинный выезд. Команда подустала, многие выполняли двойную работу, сегодня не было Маклауда и Игумнова – это важные игроки для нас. В первую половину встречи мы не так много бросали, но затем пришли голы. И здорово, что мы вновь нашли путь к победе», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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