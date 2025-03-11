Ги Буше: не очень хотелось менять Серебрякова. Сказал игрокам, что у нас должок перед ним

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал замену вратаря Никиты Серебрякова после третьей пропущенной шайбы во встрече с «Торпедо» (3:4).

«Бердин очень хорошо себя показал, но и Серебряков феноменальные матчи выдаёт. Сегодня были сомнения, менять Никиту после трёх голов или не стоит. Не очень хотелось этого делать, он классный вратарь, неоднократно нас выручал. Но иногда случаются такие встречи, когда всё идёт не совсем по сценарию. После второго периода я сказал игрокам о том, что у нас должок перед Серебряковым, что мы должны сравнять счёт и выиграть, чтобы помочь Никите преодолеть эту ситуацию. Мы говорили не о схемах и стратегиях, а об эмоциональной стороне этой истории», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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