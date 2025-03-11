Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше: не очень хотелось менять Серебрякова. Сказал игрокам, что у нас должок перед ним

Ги Буше: не очень хотелось менять Серебрякова. Сказал игрокам, что у нас должок перед ним
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал замену вратаря Никиты Серебрякова после третьей пропущенной шайбы во встрече с «Торпедо» (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Бокун (Воронин, Белевич) – 09:46 (5x5)     1:1 Башкиров (Фьоре, Мартынов) – 13:20 (5x5)     1:2 Артамонов (Летунов) – 21:12 (5x5)     1:3 Кирсанов (Шавин) – 26:18 (5x5)     2:3 Грант (Якупов, Прохоркин) – 42:11 (5x4)     3:3 Чистяков (Прохоркин, Спунер) – 44:42 (5x5)     4:3 Ткачёв (Прохоркин) – 57:15 (5x5)    

«Бердин очень хорошо себя показал, но и Серебряков феноменальные матчи выдаёт. Сегодня были сомнения, менять Никиту после трёх голов или не стоит. Не очень хотелось этого делать, он классный вратарь, неоднократно нас выручал. Но иногда случаются такие встречи, когда всё идёт не совсем по сценарию. После второго периода я сказал игрокам о том, что у нас должок перед Серебряковым, что мы должны сравнять счёт и выиграть, чтобы помочь Никите преодолеть эту ситуацию. Мы говорили не о схемах и стратегиях, а об эмоциональной стороне этой истории», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Видео
Гол Ткачёва на последних минутах принёс «Авангарду» волевую победу над «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android