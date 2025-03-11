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«Ему не нужно было быть Суперменом». Ги Буше о — возвращении Ткачёва после года без хоккея

«Ему не нужно было быть Суперменом». Ги Буше о — возвращении Ткачёва после года без хоккея
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал первый матч в сезоне нападающего Владимира Ткачёва после тяжёлой травмы, полученной во время предсезонной подготовки. Форвард стал автором победного гола за две с половиной минуты до конца третьего периода встречи с «Торпедо» (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Бокун (Воронин, Белевич) – 09:46 (5x5)     1:1 Башкиров (Фьоре, Мартынов) – 13:20 (5x5)     1:2 Артамонов (Летунов) – 21:12 (5x5)     1:3 Кирсанов (Шавин) – 26:18 (5x5)     2:3 Грант (Якупов, Прохоркин) – 42:11 (5x4)     3:3 Чистяков (Прохоркин, Спунер) – 44:42 (5x5)     4:3 Ткачёв (Прохоркин) – 57:15 (5x5)    

«Утром я сказал Ткачёву, что мы не оказываем на него абсолютно никакого давления. Ему тяжело возвращаться по понятным причинам, он долго не играл, плюс травма у него была очень неприятной. Мы понимали, что ситуация не такая, что нужно спасать команду, быть Суперменом. Мы понимали, что у нас всё в порядке, «Авангард» идёт хорошо, «химия» есть, структура выстроена, мы побеждаем. Поэтому я просто попросил Ткачёва быть самим собой. Он очень грамотный игрок, знает, как нужно действовать, быстро схватывает в плане системы, а мы постарались распределить его игровое время, не перегружать. Хоккеисты такого калибра делают нужные вещи в нужный момент, и сегодня так и произошло», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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