«Рад вернуться в большой хоккей». Владимир Ткачёв высказался после первого матча за год

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв поделился эмоциями от возвращения после тяжёлой травмы. Форвард стал автором победного гола в матче с «Торпедо» (4:3).

«Конечно, положительные эмоции. Рад вернуться в большой хоккей. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне восстановиться, без этих людей ничего бы этого не было. Давно не играл, нужно было время, чтобы вкатиться. Партнёры не забили с моих передач, зато у меня получилось отличиться. Персонального задания не было, Ги сказал, чтобы я не переживал. Он поддержал меня и попросил играть на своих сильных сторонах.

В атаке у нас руки развязаны, пока всё разрешают. В обороне играем по системе, вроде всё понятно. Плюс партнёры сегодня подсказывали мне много в каждом эпизоде, поддерживали», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.