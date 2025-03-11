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«Рад вернуться в большой хоккей». Владимир Ткачёв высказался после первого матча за год

«Рад вернуться в большой хоккей». Владимир Ткачёв высказался после первого матча за год
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Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв поделился эмоциями от возвращения после тяжёлой травмы. Форвард стал автором победного гола в матче с «Торпедо» (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Бокун (Воронин, Белевич) – 09:46 (5x5)     1:1 Башкиров (Фьоре, Мартынов) – 13:20 (5x5)     1:2 Артамонов (Летунов) – 21:12 (5x5)     1:3 Кирсанов (Шавин) – 26:18 (5x5)     2:3 Грант (Якупов, Прохоркин) – 42:11 (5x4)     3:3 Чистяков (Прохоркин, Спунер) – 44:42 (5x5)     4:3 Ткачёв (Прохоркин) – 57:15 (5x5)    

«Конечно, положительные эмоции. Рад вернуться в большой хоккей. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне восстановиться, без этих людей ничего бы этого не было. Давно не играл, нужно было время, чтобы вкатиться. Партнёры не забили с моих передач, зато у меня получилось отличиться. Персонального задания не было, Ги сказал, чтобы я не переживал. Он поддержал меня и попросил играть на своих сильных сторонах.

В атаке у нас руки развязаны, пока всё разрешают. В обороне играем по системе, вроде всё понятно. Плюс партнёры сегодня подсказывали мне много в каждом эпизоде, поддерживали», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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