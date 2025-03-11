Ткачёв: безумно приятная реакция арены в Омске на мой гол. Каждый здесь поддерживал меня

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв заявил, что благодарен болельщикам за поддержку и бурную реакцию на его победный гол в первом матче после возвращения от тяжёлой травмы. Форвард стал автором победной шайбы за несколько минут до финальной сирены игры с «Торпедо» (4:3).
«Старался не расплёскивать эмоции, держать их под контролем. И это мне удалось. Безумно приятно было, как арена отреагировала на мой гол. Наверное, каждый в этом дворце поддерживал меня, я им очень благодарен.
Моё состояние после первого матча за год? Всё нормально. Со мной работала отличная команда, меня подвели в лучших кондициях к первой игре», – сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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