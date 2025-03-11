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Ткачёв: безумно приятная реакция арены в Омске на мой гол. Каждый здесь поддерживал меня

Ткачёв: безумно приятная реакция арены в Омске на мой гол. Каждый здесь поддерживал меня
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Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв заявил, что благодарен болельщикам за поддержку и бурную реакцию на его победный гол в первом матче после возвращения от тяжёлой травмы. Форвард стал автором победной шайбы за несколько минут до финальной сирены игры с «Торпедо» (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Бокун (Воронин, Белевич) – 09:46 (5x5)     1:1 Башкиров (Фьоре, Мартынов) – 13:20 (5x5)     1:2 Артамонов (Летунов) – 21:12 (5x5)     1:3 Кирсанов (Шавин) – 26:18 (5x5)     2:3 Грант (Якупов, Прохоркин) – 42:11 (5x4)     3:3 Чистяков (Прохоркин, Спунер) – 44:42 (5x5)     4:3 Ткачёв (Прохоркин) – 57:15 (5x5)    

«Старался не расплёскивать эмоции, держать их под контролем. И это мне удалось. Безумно приятно было, как арена отреагировала на мой гол. Наверное, каждый в этом дворце поддерживал меня, я им очень благодарен.
Моё состояние после первого матча за год? Всё нормально. Со мной работала отличная команда, меня подвели в лучших кондициях к первой игре», – сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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