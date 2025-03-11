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Нефтехимик — Динамо М, результат матча 11 марта, счет 4:3, КХЛ 2024-2025

«Нефтехимик» забил четыре гола подряд и одержал волевую победу над московским «Динамо»
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и московским «Динамо». Волевую победу одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сизов (Рашевский, Комтуа) – 00:57 (5x5)     0:2 Комтуа (Рашевский, Пакетт) – 03:36 (5x5)     1:2 Капустин (Жукенов, Лещенко) – 11:20 (5x4)     2:2 Хоружев – 34:01 (5x5)     3:2 Точилкин (Пастухов, Сериков) – 39:38 (5x5)     4:2 Капустин (Белозёров) – 42:57 (5x5)     4:3 Гусев – 55:50 (5x5)    

К четвёртой минуте встречи «Динамо» повело со счётом 2:0 — голы забили Макс Комтуа и Антон Сизов. Ещё до первого перерыва Кирилл Капустин сократил отставание в счёте. Второй период «Нефтехимик» выиграл со счётом 2:0 и впервые в матче вышел вперёд — отличились Никита Хоружев и Герман Точилкин. Третий период также начался с гола хозяев — Капустин оформил дубль и сделал счёт 4:2. На 56-й минуте Никита Гусев сократил отставание в счёте до минимума.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Нефтехимик» сократил отставание от идущей на восьмом месте «Сибири» до трёх очков.

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