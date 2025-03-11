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Сочи — Куньлунь, результат матча 11 марта, счет 2:5, КХЛ 2024-2025

Дубль О'Регана помог «Куньлуню» обыграть «Сочи» в выездном матче
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В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Куньлунем». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 О'Реган – 05:21 (5x5)     0:2 Лихачёв (О'Реган, Лефевр) – 05:31 (5x5)     0:3 Кэмпбелл (О'Реган, Дрозг) – 25:48 (5x4)     1:3 Хохлачёв – 26:02 (5x5)     1:4 О'Реган (Маккошен) – 41:25 (5x5)     1:5 Хальбгевакс (Душак, Граовац) – 47:10 (5x5)     2:5 Гараев (Сероух, Ибрагимов) – 52:58 (5x5)    

Дублем отметился нападающий «Куньлуня» Дэнни О'Реган. Ещё по шайбе в составе китайской команды забросили Ярослав Лихачёв, Колин Кэмпбелл и Джейден Хальбгевакс. Шестой гол «Куньлуня» был отменён из-за офсайда. Голами в составе сочинской команды отметились Александр Хохлачёв и Амир Гараев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Сочи» проиграл седьмой матч подряд. В сезонной серии между сочинской командой и китайским «Куньлунем» каждый одержал по три победы.

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