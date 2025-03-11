Дубль О'Регана помог «Куньлуню» обыграть «Сочи» в выездном матче

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Куньлунем». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2.

Дублем отметился нападающий «Куньлуня» Дэнни О'Реган. Ещё по шайбе в составе китайской команды забросили Ярослав Лихачёв, Колин Кэмпбелл и Джейден Хальбгевакс. Шестой гол «Куньлуня» был отменён из-за офсайда. Голами в составе сочинской команды отметились Александр Хохлачёв и Амир Гараев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Сочи» проиграл седьмой матч подряд. В сезонной серии между сочинской командой и китайским «Куньлунем» каждый одержал по три победы.