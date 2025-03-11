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СКА — Динамо Мн, результат матча 11 марта, счет 3:1, КХЛ 2024-2025

СКА обыграл минское «Динамо» и прервал девятиматчевую победную серию белорусского клуба
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Грицюк (Никишин, Короткий) – 10:57 (5x4)     2:0 Григоренко (Толчинский, Грицюк) – 12:59 (5x5)     3:0 Акользин (Зыков, Карпухин) – 33:59 (5x5)     3:1 Мороз (Энас, Шипачёв) – 51:49 (5x3)    

На 11-й минуте встречи голом в большинстве счёт открыл нападающий СКА Арсений Грицюк с передач Александра Никишина и Матвея Короткого. Через несколько минут Михаил Григоренко удвоил преимущество хозяев. В середине второго периода Павел Акользин сделал счёт 3:0 в пользу СКА. В середине третьего периода минчане размочили счёт, реализовав двойной численный перевес — отличился Вадим Мороз.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, минское «Динамо» прервало свою девятиматчевую победную серию. СКА одержал третью победу кряду.

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