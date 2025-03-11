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Вадим Шипачёв побил ассистентский рекорд минского «Динамо» за один регулярный чемпионат

Вадим Шипачёв побил ассистентский рекорд минского «Динамо» за один регулярный чемпионат
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 3:1. Нападающий Вадим Шипачёв отдал 37-ю передачу и побил ассистентский рекорд минского «Динамо» за одну регулярку КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Грицюк (Никишин, Короткий) – 10:57 (5x4)     2:0 Григоренко (Толчинский, Грицюк) – 12:59 (5x5)     3:0 Акользин (Зыков, Карпухин) – 33:59 (5x5)     3:1 Мороз (Энас, Шипачёв) – 51:49 (5x3)    

Ранее рекорд минского клуба делили между собой Шарль Ленгле (36 передач в сезоне-2014/2015) и Джозеф Душак (36 передач в сезоне-2022/2023).

В текущем сезоне на счету Шипачёва 61 встреча за минское «Динамо», в которых 37-летний нападающий набрал 51 очко — забросил 14 шайб и отдал 37 результативных передач.

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