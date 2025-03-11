Вадим Шипачёв побил ассистентский рекорд минского «Динамо» за один регулярный чемпионат

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 3:1. Нападающий Вадим Шипачёв отдал 37-ю передачу и побил ассистентский рекорд минского «Динамо» за одну регулярку КХЛ.

Ранее рекорд минского клуба делили между собой Шарль Ленгле (36 передач в сезоне-2014/2015) и Джозеф Душак (36 передач в сезоне-2022/2023).

В текущем сезоне на счету Шипачёва 61 встреча за минское «Динамо», в которых 37-летний нападающий набрал 51 очко — забросил 14 шайб и отдал 37 результативных передач.