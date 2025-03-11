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«Локомотив» во второй раз в истории занял первое место в Западной конференции КХЛ

Благодаря поражению московского «Динамо» от «Нефтехимика» (3:4) ярославский «Локомотив» гарантировал себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» во второй раз в истории и впервые с сезона-2010/2011 занял первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. До конца регулярки ярославскому клубу осталось провести четыре матча.

Возможные обладатели Кубка Континента им. В. В. Тихонова:

«Локомотив» – 95 очков (максимум 103);

«Трактор» – 90 очков (максимум 98).

Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив» завершил регулярку КХЛ на третьем месте Запада. В плей-офф ярославский клуб проиграл «Металлургу» в финале Кубка Гагарина.