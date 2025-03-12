«Очень больно и обидно». Яшкин — о голах в ворота «Ак Барса» после командных ошибок

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал два последних поражения казанской команды.

— Думаю, что мы последние пару игр проводим хорошо, но допускаем некоторые ошибки, которые влияют на результат.

— В результате получаете голы.

— Да, в итоге соперник забивает, это очень обидно и больно. Сложно выбираться из таких ситуаций.

— Вы как капитан видите пути решения проблемы?

— Будем работать, всё только через работу.

— Всё-таки накануне плей-офф не волнует состояние небольшой разобранности «Ак Барса»?

— Любое поражение должно волновать.

— С чем можно связать допускаемые командой ошибки?

— Где-то мы сами придумываем, где это не надо делать. Дело близится к плей-офф, порой нужно попроще действовать. Многие команды закидывают шайбу в чужую зону, борются. Отсюда и голы приходят. Значит, нужно делать то же самое, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Яшкиным читайте на «Чемпионате» в 13:00 мск.