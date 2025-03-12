Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Очень больно и обидно». Яшкин — о голах в ворота «Ак Барса» после командных ошибок

«Очень больно и обидно». Яшкин — о голах в ворота «Ак Барса» после командных ошибок
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал два последних поражения казанской команды.

— Думаю, что мы последние пару игр проводим хорошо, но допускаем некоторые ошибки, которые влияют на результат.

— В результате получаете голы.
— Да, в итоге соперник забивает, это очень обидно и больно. Сложно выбираться из таких ситуаций.

— Вы как капитан видите пути решения проблемы?
— Будем работать, всё только через работу.

— Всё-таки накануне плей-офф не волнует состояние небольшой разобранности «Ак Барса»?
— Любое поражение должно волновать.

— С чем можно связать допускаемые командой ошибки?
— Где-то мы сами придумываем, где это не надо делать. Дело близится к плей-офф, порой нужно попроще действовать. Многие команды закидывают шайбу в чужую зону, борются. Отсюда и голы приходят. Значит, нужно делать то же самое, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Яшкиным читайте на «Чемпионате» в 13:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android