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Лидер «Ак Барса»: возможно, подустали, но это не повод расстраиваться и опускать руки

Лидер «Ак Барса»: возможно, подустали, но это не повод расстраиваться и опускать руки
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил два последних поражения казанской команды от «Авангарда» (0:2) и «Спартака» (3:5).

— Моменты создаёте, но в том же матче со «Спартаком» далеко не всё реализовали. Это тоже проблема?
— Конечно. Может, где-то удачу упустили немного, надо её обратно заработать.

— Можно сказать, что период после Матча звёзд — самый сложный за весь сезон?
— Да, в феврале и марте расписание у нас получилось непростое. Возможно, где-то подустали, но это не повод расстраиваться и опускать руки. Наоборот, надо работать и подходить к плей-офф в хорошей форме, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Сегодня, 12 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду челябинский «Трактор».

Матч «Ак Барс» — «Трактор» 12 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Яшкиным читайте на «Чемпионате»:
«Поздравляю Овечкина с каждым голом, последние шаги — самые сложные». Интервью с Яшкиным
Эксклюзив
«Поздравляю Овечкина с каждым голом, последние шаги — самые сложные». Интервью с Яшкиным
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Новости. Хоккей
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