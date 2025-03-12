Лидер «Ак Барса»: возможно, подустали, но это не повод расстраиваться и опускать руки

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил два последних поражения казанской команды от «Авангарда» (0:2) и «Спартака» (3:5).

— Моменты создаёте, но в том же матче со «Спартаком» далеко не всё реализовали. Это тоже проблема?

— Конечно. Может, где-то удачу упустили немного, надо её обратно заработать.

— Можно сказать, что период после Матча звёзд — самый сложный за весь сезон?

— Да, в феврале и марте расписание у нас получилось непростое. Возможно, где-то подустали, но это не повод расстраиваться и опускать руки. Наоборот, надо работать и подходить к плей-офф в хорошей форме, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Сегодня, 12 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду челябинский «Трактор».