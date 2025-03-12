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Яшкин — о перекрёстном плей-офф в КХЛ: многие люди устали от одних и тех же серий

Яшкин — о перекрёстном плей-офф в КХЛ: многие люди устали от одних и тех же серий
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказал мнение о перекрёстном формате плей-офф КХЛ со второго раунда.

— Есть ли смысл обращать пристальное внимание на оставшиеся четыре матча казанцев в регулярном чемпионате?
— Думаю, что разница большая — играть дома, попадая в топ-4, или начинать на выезде. Опять же, в каком состоянии ты подойдёшь к плей-офф. Будем готовиться, постараемся подойти в лучшей форме.

— На кого не хотелось бы попадать в первом раунде? Очень сильно прибавил «Авангард».
— Думаю, что без разницы. По сезону все видят, что все команды достойные. И даже те, которые, скорее всего, не попадут или уже не попали в плей-офф — с ними тоже непросто. Возьмите тот же «Куньлунь», например.

— Как вам идея перекрёстного плей-офф со второго раунда?
— Я считаю, что это интересно. Со временем, может, какие-то новые дерби появятся. Многие люди устали от одних и тех же серий каждый год, для фанатов будет интересно, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Яшкиным читайте на «Чемпионате»:
«Поздравляю Овечкина с каждым голом, последние шаги — самые сложные». Интервью с Яшкиным
Эксклюзив
«Поздравляю Овечкина с каждым голом, последние шаги — самые сложные». Интервью с Яшкиным
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