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Яшкин — о «перепалке» с тренером: это ваши фишки, попало на видео — вы сделали комментарий

Яшкин — о «перепалке» с тренером: это ваши фишки, попало на видео — вы сделали комментарий
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о своей перепалке во время матча с тренером Алексеем Тертышным, после которой в СМИ начали появляться публикации о возможном конфликте в казанском клубе.

— Расскажите о вашей перепалке с тренером Алексеем Тертышным. Никакого конфликта нет?
— У нас ничего и не было.

— Просто сразу напомнило момент в СКА с участием Корешкова и Деанджело.
— Это уже ваши какие-то фишки. Попало на видео — вы сделали комментарий. Это ваша задача и работа, у нас всё отлично, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что в команде нет конфликтов.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Яшкиным читайте на «Чемпионате»:
«Поздравляю Овечкина с каждым голом, последние шаги — самые сложные». Интервью с Яшкиным
Эксклюзив
«Поздравляю Овечкина с каждым голом, последние шаги — самые сложные». Интервью с Яшкиным
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