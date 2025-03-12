Яшкин — о «перепалке» с тренером: это ваши фишки, попало на видео — вы сделали комментарий

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о своей перепалке во время матча с тренером Алексеем Тертышным, после которой в СМИ начали появляться публикации о возможном конфликте в казанском клубе.
— Расскажите о вашей перепалке с тренером Алексеем Тертышным. Никакого конфликта нет?
— У нас ничего и не было.
— Просто сразу напомнило момент в СКА с участием Корешкова и Деанджело.
— Это уже ваши какие-то фишки. Попало на видео — вы сделали комментарий. Это ваша задача и работа, у нас всё отлично, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что в команде нет конфликтов.