«Нападающие перекурили чуть-чуть». Квартальнов – о поражении в матче со СКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от СКА (1:3) и посетовал на слабую игру в атаке.

— Восемь удалений было у нас, многовато здесь, в Питере. «Пять на пять» игра не понравилась, два периода атака у нас была слабая. Понятно, что соперник свежее, мотивированнее. Дурацкое удаление, гол пропустили, с этого всё и пошло. Нападающие у нас сегодня перекурили чуть-чуть.

— Насколько сказалось отсутствие дисквалифицированного Волкова?

— Сказалось, наш лучший хоккеист. Той моторики не хватило, большая потеря для нас. Но если мы хотим быть хорошей командой, потерю героя команда не должна заметить.

— Горбунов не играл с середины второго периода, это из-за удаления или травма?

— С ним всё хорошо.

— Сильно изменился Шипачёв с тех пор, как вы работали в «Северстали»?

— Сегодня тоже перекурил он два периода, потом взялся за дело. Рад, что Вадим в таком возрасте очень любит хоккей. Найти в себе мотивацию тяжело, он в этом плане молодец.

— Сыграло ли, что сегодня команда могла установить рекорд – 10 побед кряду. Сыграло ли это давление?

— Понятно, что мы хотели победить. Рекорд – это здорово, но не получилось. Мы точно с ума от этого не сходили, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.