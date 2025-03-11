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«Нападающие перекурили чуть-чуть». Квартальнов – о поражении в матче со СКА

«Нападающие перекурили чуть-чуть». Квартальнов – о поражении в матче со СКА
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от СКА (1:3) и посетовал на слабую игру в атаке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Грицюк (Никишин, Короткий) – 10:57 (5x4)     2:0 Григоренко (Толчинский, Грицюк) – 12:59 (5x5)     3:0 Акользин (Зыков, Карпухин) – 33:59 (5x5)     3:1 Мороз (Энас, Шипачёв) – 51:49 (5x3)    

— Восемь удалений было у нас, многовато здесь, в Питере. «Пять на пять» игра не понравилась, два периода атака у нас была слабая. Понятно, что соперник свежее, мотивированнее. Дурацкое удаление, гол пропустили, с этого всё и пошло. Нападающие у нас сегодня перекурили чуть-чуть.

— Насколько сказалось отсутствие дисквалифицированного Волкова?
— Сказалось, наш лучший хоккеист. Той моторики не хватило, большая потеря для нас. Но если мы хотим быть хорошей командой, потерю героя команда не должна заметить.

— Горбунов не играл с середины второго периода, это из-за удаления или травма?
— С ним всё хорошо.

— Сильно изменился Шипачёв с тех пор, как вы работали в «Северстали»?
— Сегодня тоже перекурил он два периода, потом взялся за дело. Рад, что Вадим в таком возрасте очень любит хоккей. Найти в себе мотивацию тяжело, он в этом плане молодец.

— Сыграло ли, что сегодня команда могла установить рекорд – 10 побед кряду. Сыграло ли это давление?
— Понятно, что мы хотели победить. Рекорд – это здорово, но не получилось. Мы точно с ума от этого не сходили, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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