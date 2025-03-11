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«Анекдот бы рассказал, но он матерный». Квартальнов – о проигранной силовой борьбе со СКА

«Анекдот бы рассказал, но он матерный». Квартальнов – о проигранной силовой борьбе со СКА
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал анекдот, характеризующий проигранную силовую борьбу в матче со СКА (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Грицюк (Никишин, Короткий) – 10:57 (5x4)     2:0 Григоренко (Толчинский, Грицюк) – 12:59 (5x5)     3:0 Акользин (Зыков, Карпухин) – 33:59 (5x5)     3:1 Мороз (Энас, Шипачёв) – 51:49 (5x3)    

— Проиграли силовую борьбу, с чем это связываете?
— Я бы анекдот рассказал, но он матерный. Меня не оштрафуют? Три девицы встречаются, одна жена боксёра, другая – футболиста, третья – бизнесмена. Одна говорит: «Мой напьётся, бом – в очках. Красивая девочка, да?». Вторая: «Фигура хорошая, в брюках ходит, мы там пеналики по ногам». А бизнесмена жена: «Он каждую ночь ко мне приходит, у него точечка поднимается и он говорит: «Ну, я тебя точно когда-нибудь». Мы сегодня так, так же подъезжали к сопернику: «Я тебя точно»… Смех смехом, но проиграли в борьбе. Хоккей – игра один в один. Борьба проиграна, характер, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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