«Анекдот бы рассказал, но он матерный». Квартальнов – о проигранной силовой борьбе со СКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал анекдот, характеризующий проигранную силовую борьбу в матче со СКА (1:3).
— Проиграли силовую борьбу, с чем это связываете?
— Я бы анекдот рассказал, но он матерный. Меня не оштрафуют? Три девицы встречаются, одна жена боксёра, другая – футболиста, третья – бизнесмена. Одна говорит: «Мой напьётся, бом – в очках. Красивая девочка, да?». Вторая: «Фигура хорошая, в брюках ходит, мы там пеналики по ногам». А бизнесмена жена: «Он каждую ночь ко мне приходит, у него точечка поднимается и он говорит: «Ну, я тебя точно когда-нибудь». Мы сегодня так, так же подъезжали к сопернику: «Я тебя точно»… Смех смехом, но проиграли в борьбе. Хоккей – игра один в один. Борьба проиграна, характер, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 11 марта 2025
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