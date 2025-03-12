Яшкин рассказал, следит ли он за знаменитой погоней Овечкина за рекордом Гретцки в НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин заявил, что следит за гонкой российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
— Дмитрий, вы следите за погоней Александра Овечкина к вечному рекорду Уэйна Гретцки?
— Да, конечно. Мы общаемся, переписываемся. Поздравляю Сашу с каждым голом. Желаю ему удачи.
— До заветной планки осталось совсем чуть-чуть…
— Сами знаете: последние шаги самые сложные.
— Получается смотреть матчи «Вашингтона» или другой часовой пояс даёт о себе знать?
— Нет, они в основном начинаются ночами по нашему времени, поэтому всё отслеживаю по хайлайтам, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.