Яшкин рассказал, следит ли он за знаменитой погоней Овечкина за рекордом Гретцки в НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин заявил, что следит за гонкой российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Дмитрий, вы следите за погоней Александра Овечкина к вечному рекорду Уэйна Гретцки?

— Да, конечно. Мы общаемся, переписываемся. Поздравляю Сашу с каждым голом. Желаю ему удачи.

— До заветной планки осталось совсем чуть-чуть…

— Сами знаете: последние шаги самые сложные.

— Получается смотреть матчи «Вашингтона» или другой часовой пояс даёт о себе знать?

— Нет, они в основном начинаются ночами по нашему времени, поэтому всё отслеживаю по хайлайтам, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.