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Яшкин рассказал, следит ли он за знаменитой погоней Овечкина за рекордом Гретцки в НХЛ

Яшкин рассказал, следит ли он за знаменитой погоней Овечкина за рекордом Гретцки в НХЛ
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин заявил, что следит за гонкой российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Дмитрий, вы следите за погоней Александра Овечкина к вечному рекорду Уэйна Гретцки?
— Да, конечно. Мы общаемся, переписываемся. Поздравляю Сашу с каждым голом. Желаю ему удачи.

— До заветной планки осталось совсем чуть-чуть…
— Сами знаете: последние шаги самые сложные.

— Получается смотреть матчи «Вашингтона» или другой часовой пояс даёт о себе знать?
— Нет, они в основном начинаются ночами по нашему времени, поэтому всё отслеживаю по хайлайтам, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Яшкиным читайте на «Чемпионате»:
«Поздравляю Овечкина с каждым голом, последние шаги — самые сложные». Интервью с Яшкиным
Эксклюзив
«Поздравляю Овечкина с каждым голом, последние шаги — самые сложные». Интервью с Яшкиным
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Новости. Хоккей
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