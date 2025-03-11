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Квартальнов — об удалении Горбунова: Андронов взял, упал. Если он исполнил это… Бесит!

Квартальнов — об удалении Горбунова: Андронов взял, упал. Если он исполнил это… Бесит!
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал большое количество удалений в матче со СКА (1:3). Хоккеисты минского клуба получили шесть малых штрафов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Грицюк (Никишин, Короткий) – 10:57 (5x4)     2:0 Григоренко (Толчинский, Грицюк) – 12:59 (5x5)     3:0 Акользин (Зыков, Карпухин) – 33:59 (5x5)     3:1 Мороз (Энас, Шипачёв) – 51:49 (5x3)    

— Откуда удаления?
— По судьям хотите подискутировать? Первое удаление в зоне атаки, нужно было ногами поработать, не цеплять. Не скажу, что их там вообще не было. Андронов – опытный парень, взял, упал. Серёгу знаю хорошо, но если он исполнил это… Меня вообще бесит! Нельзя давать, судьи должны чётко смотреть, кто что выпрашивает. Борикову сегодня засадили, судьи не видели, он поехал… Даётся информация, что удаление получилось: «Тренеры, я заработал». Я на это смотрю негативно, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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