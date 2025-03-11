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Роман Ротенберг оценил победу СКА над минским «Динамо»

Роман Ротенберг оценил победу СКА над минским «Динамо»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Грицюк (Никишин, Короткий) – 10:57 (5x4)     2:0 Григоренко (Толчинский, Грицюк) – 12:59 (5x5)     3:0 Акользин (Зыков, Карпухин) – 33:59 (5x5)     3:1 Мороз (Энас, Шипачёв) – 51:49 (5x3)    

— Бились все 60 минут против сильного соперника. Соперник – сильная команда, сборная Беларуси, усиленная Шипачёвым. Волкова не было, самоустранился, но сильные канадцы. Девять игр они побеждали всех, сильный тренерский штаб. Важная победа, есть что улучшить. В третьем периоде где-то отошли от нашего плана. Разберём ошибки, уберём удаления.

— Сегодня долго не пропускали, шли без удалений, но в концовке остались «3 на 5» и пропустили. Есть расстройство из-за этого?
— Всегда лучшее меньшинство – игра без удалений. Потренировали меньшинство, но меня расстроило, что ребята не помогли вратарю сыграть «на ноль». Наш вратарь заслужил своей работой «сухарь», полевые немного подвели. Не имеем права так играть в третьем периоде, удаления надо убирать.

— Полностью переиграли Минск в силовой борьбе, насколько это неожиданно?
— Хоккей – мужская игра. Они здорово начали, нам пришлось добавить в агрессии. Ребята молодцы. Мы выиграли борьбу, стыки, значит, мы в хорошем физическом состоянии, есть силы играть в тело, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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