Ротенберг — о новых упражнениях СКА: как говорят евреи, на вопрос лучше отвечать вопросом

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о новых упражнениях хоккеистов петербургской команды на раскатке.

— На раскатке много новых упражнений, всегда стараетесь что-то добавлять?

— Это наша работа – искать новые упражнения. Не так просто вскрывать эту оборону в каждой игре. Нам нужно искать непредсказуемые ходы в атаке. Будем искать новые упражнения, чтобы быть ещё более непредсказуемыми. Мы ещё имеем резервы и постараемся иметь возможность перегруппироваться во время матча. У нас есть гибкость, должно быть минимум 10 планов. Будут новые упражнения ещё.

Хоккей – замечательная игра. Сегодня нашёл ещё упражнения и тактические ходы. Но не могу сказать какие. Как говорят евреи, вопросом лучше отвечать на вопрос, чтобы соперники не читали нас, как книгу. Мы должны быть более непредсказуемыми.

— Насколько удовлетворены игрой нападения?

— В целом по команде мы довольны. Всегда довольны победой. Хорошая реализация сегодня, но можно ещё лучше – похитрее, на ложных замахах, ложный пас. Прямо завтра начнём тренировать с новыми упражнениями, чтобы не было никому скучно, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.