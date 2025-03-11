Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Невозможно предсказать, когда он вернётся». Р. Ротенберг — о Кузнецове

«Невозможно предсказать, когда он вернётся». Р. Ротенберг — о Кузнецове
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что невозможно определить сроки возвращения в состав нападающего Евгения Кузнецова. Форвард находится в списке травмированных после второго сотрясения в текущем сезоне.

— Какие прогнозы по восстановлению Кузнецова?
— Сотрясение. Здесь невозможно предсказать, когда он вернётся. Общаемся с докторами, желаем Жене здоровья и ждём его возвращения», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В нынешнем сезоне Евгений сыграл 38 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. Кузнецов проводит первый сезон в КХЛ после возвращения из НХЛ.

Материалы по теме
Кузнецов пропал из состава СКА на неопределённый срок. Но разве кто-то удивлён?
Кузнецов пропал из состава СКА на неопределённый срок. Но разве кто-то удивлён?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android