«Невозможно предсказать, когда он вернётся». Р. Ротенберг — о Кузнецове

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что невозможно определить сроки возвращения в состав нападающего Евгения Кузнецова. Форвард находится в списке травмированных после второго сотрясения в текущем сезоне.

— Какие прогнозы по восстановлению Кузнецова?

— Сотрясение. Здесь невозможно предсказать, когда он вернётся. Общаемся с докторами, желаем Жене здоровья и ждём его возвращения», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В нынешнем сезоне Евгений сыграл 38 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. Кузнецов проводит первый сезон в КХЛ после возвращения из НХЛ.