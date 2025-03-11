Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг ответил на вопрос, попытается ли СКА перехватить Овечкина у «Динамо»

Р. Ротенберг ответил на вопрос, попытается ли СКА перехватить Овечкина у «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, попытается ли петербургский клуб перехватить Александра Овечкина у московского «Динамо». Ранее россиянин заявил, что после завершения контракта в НХЛ вернётся в родной клуб в КХЛ.

— СКА попытается перехватить у «Динамо» Овечкина, как перехватил Дацюка и Кузнецова, когда он вернётся в Россию?
— Пожелаем Овечкину шаг за шагом забросить как можно больше шайб и здоровья. А дальше он сам решит, как он видит своё будущее. Сейчас все должны болеть за Сашу, чтобы он забил в следующей игре. Мы общались, он настроен, много работает, чтобы в каждой игре забивать, помогать команде. «Вашингтон» — сильная команда, идёт на первом месте. Уверен, Саша всегда будет делать всё возможное, чтобы забивать и побеждать. То, что делает Саша с точки зрения популяризации хоккея, мы каждый день видим голы Саши. Дети идут в хоккей, мы все в плюсе, у нас очереди в академию СКА благодаря Саше, потому что он сейчас везде. Сейчас мы включаем телевизор, видим Сашу Овечкина, хоккей. Это то, к чему мы всегда стремились, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Александр Овечкин допустил, что может вернуться в московское «Динамо» в 2026 году
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android