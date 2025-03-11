Р. Ротенберг ответил на вопрос, попытается ли СКА перехватить Овечкина у «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, попытается ли петербургский клуб перехватить Александра Овечкина у московского «Динамо». Ранее россиянин заявил, что после завершения контракта в НХЛ вернётся в родной клуб в КХЛ.

— СКА попытается перехватить у «Динамо» Овечкина, как перехватил Дацюка и Кузнецова, когда он вернётся в Россию?

— Пожелаем Овечкину шаг за шагом забросить как можно больше шайб и здоровья. А дальше он сам решит, как он видит своё будущее. Сейчас все должны болеть за Сашу, чтобы он забил в следующей игре. Мы общались, он настроен, много работает, чтобы в каждой игре забивать, помогать команде. «Вашингтон» — сильная команда, идёт на первом месте. Уверен, Саша всегда будет делать всё возможное, чтобы забивать и побеждать. То, что делает Саша с точки зрения популяризации хоккея, мы каждый день видим голы Саши. Дети идут в хоккей, мы все в плюсе, у нас очереди в академию СКА благодаря Саше, потому что он сейчас везде. Сейчас мы включаем телевизор, видим Сашу Овечкина, хоккей. Это то, к чему мы всегда стремились, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.