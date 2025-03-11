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Р. Ротенберг: Мойсевич полетит со СКА на выезд. Плешков восстанавливается

Р. Ротенберг: Мойсевич полетит со СКА на выезд. Плешков восстанавливается
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что голкипер СКА Павел Мойсевич, отправленный в ВХЛ, полетит с петербургским клубом на выездную серию.

— Стоит ли цель запрыгнуть в четвёрку?
— Не будем загадывать, но мы всегда стремимся выиграть следующую игру и выиграть все матчи до конца сезона.

— Как оцениваете перспективы Бережного?
— Мойсевич получает практику в «Неве», сыграл на высоком уровне. Сыграет ещё пару игр и на Урал полетит с нами. Рассчитываем на всех вратарей. Егор – вы сами всё видели, Паша тоже будет в тонусе. Плешков восстанавливается, Бережной тоже готов играть. Они все вратари высочайшего уровня с огромными перспективами. Наша задача – их развивать и помогать побеждать, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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