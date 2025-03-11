Результаты матчей КХЛ на 11 марта 2025 года
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Сегодня, 11 марта, состоялось пять матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Завгородний (Родевальд, Шепелев) – 04:21 (5x5) 2:0 Сошников (Шулак, Завгородний) – 14:06 (5x4) 3:0 Петухов (Шестаков, Сошников) – 15:56 (5x5) 3:1 Ли (Талалуев) – 21:35 (5x5) 4:1 Гутик (Старков, Шэн) – 24:25 (5x5) 5:1 Сошников (Петухов) – 40:09 (5x5) 5:2 Брынцев (Ли) – 48:24 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Бокун (Воронин, Белевич) – 09:46 (5x5) 1:1 Башкиров (Фьоре, Мартынов) – 13:20 (5x5) 1:2 Артамонов (Летунов) – 21:12 (5x5) 1:3 Кирсанов (Шавин) – 26:18 (5x5) 2:3 Грант (Якупов, Прохоркин) – 42:11 (5x4) 3:3 Чистяков (Прохоркин, Спунер) – 44:42 (5x5) 4:3 Ткачёв (Прохоркин) – 57:15 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Грицюк (Никишин, Короткий) – 10:57 (5x4) 2:0 Григоренко (Толчинский, Грицюк) – 12:59 (5x5) 3:0 Акользин (Зыков, Карпухин) – 33:59 (5x5) 3:1 Мороз (Энас, Шипачёв) – 51:49 (5x3)
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 О'Реган – 05:21 (5x5) 0:2 Лихачёв (О'Реган, Лефевр) – 05:31 (5x5) 0:3 Кэмпбелл (О'Реган, Дрозг) – 25:48 (5x4) 1:3 Хохлачёв – 26:02 (5x5) 1:4 О'Реган (Маккошен) – 41:25 (5x5) 1:5 Хальбгевакс (Душак, Граовац) – 47:10 (5x5) 2:5 Гараев (Сероух, Ибрагимов) – 52:58 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сизов (Рашевский, Комтуа) – 00:57 (5x5) 0:2 Комтуа (Рашевский, Пакетт) – 03:36 (5x5) 1:2 Капустин (Жукенов, Лещенко) – 11:20 (5x4) 2:2 Хоружев – 34:01 (5x5) 3:2 Точилкин (Пастухов, Сериков) – 39:38 (5x5) 4:2 Капустин (Белозёров) – 42:57 (5x5) 4:3 Гусев – 55:50 (5x5)
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 95 очков в 64 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 83 очка после 62 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный ЦСКА, набравший 83 очка в 63 матчах.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 90 очков в 64 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 85 очков в 63 матчах. Тройку замыкает омский «Авангард» с 82 очками в 64 играх.
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