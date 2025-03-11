Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей КХЛ на 11 марта 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 11 марта 2025 года
Комментарии

Сегодня, 11 марта, состоялось пять матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Завгородний (Родевальд, Шепелев) – 04:21 (5x5)     2:0 Сошников (Шулак, Завгородний) – 14:06 (5x4)     3:0 Петухов (Шестаков, Сошников) – 15:56 (5x5)     3:1 Ли (Талалуев) – 21:35 (5x5)     4:1 Гутик (Старков, Шэн) – 24:25 (5x5)     5:1 Сошников (Петухов) – 40:09 (5x5)     5:2 Брынцев (Ли) – 48:24 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Бокун (Воронин, Белевич) – 09:46 (5x5)     1:1 Башкиров (Фьоре, Мартынов) – 13:20 (5x5)     1:2 Артамонов (Летунов) – 21:12 (5x5)     1:3 Кирсанов (Шавин) – 26:18 (5x5)     2:3 Грант (Якупов, Прохоркин) – 42:11 (5x4)     3:3 Чистяков (Прохоркин, Спунер) – 44:42 (5x5)     4:3 Ткачёв (Прохоркин) – 57:15 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Грицюк (Никишин, Короткий) – 10:57 (5x4)     2:0 Григоренко (Толчинский, Грицюк) – 12:59 (5x5)     3:0 Акользин (Зыков, Карпухин) – 33:59 (5x5)     3:1 Мороз (Энас, Шипачёв) – 51:49 (5x3)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 О'Реган – 05:21 (5x5)     0:2 Лихачёв (О'Реган, Лефевр) – 05:31 (5x5)     0:3 Кэмпбелл (О'Реган, Дрозг) – 25:48 (5x4)     1:3 Хохлачёв – 26:02 (5x5)     1:4 О'Реган (Маккошен) – 41:25 (5x5)     1:5 Хальбгевакс (Душак, Граовац) – 47:10 (5x5)     2:5 Гараев (Сероух, Ибрагимов) – 52:58 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сизов (Рашевский, Комтуа) – 00:57 (5x5)     0:2 Комтуа (Рашевский, Пакетт) – 03:36 (5x5)     1:2 Капустин (Жукенов, Лещенко) – 11:20 (5x4)     2:2 Хоружев – 34:01 (5x5)     3:2 Точилкин (Пастухов, Сериков) – 39:38 (5x5)     4:2 Капустин (Белозёров) – 42:57 (5x5)     4:3 Гусев – 55:50 (5x5)    

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 95 очков в 64 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 83 очка после 62 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный ЦСКА, набравший 83 очка в 63 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 90 очков в 64 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 85 очков в 63 матчах. Тройку замыкает омский «Авангард» с 82 очками в 64 играх.

Материалы по теме
«Локомотив» выиграл конференцию, СКА остановил победную поступь Минска. Итоги дня в КХЛ
Видео
«Локомотив» выиграл конференцию, СКА остановил победную поступь Минска. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android