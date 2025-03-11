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Результаты матчей МХЛ на 11 марта 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 11 марта 2025 года
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Сегодня, 11 марта, прошли восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 14:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Окончен
3 : 2
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
1:0 Герасимов (Губин, Петров) – 25:55 (5x5)     1:1 Пруцков (Холодный, Шэн) – 30:31 (5x4)     1:2 Гуревич (Сорокин) – 36:27 (5x5)     2:2 Гржелецкий (Пискунов, Бутаков) – 52:20 (5x5)     3:2 Воронин (Фирич, Герасимов) – 53:39 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
Окончен
3 : 6
Локо-76
Ярославль
0:1 Анучин (Кисеев, Баженов) – 14:32 (5x4)     1:1 Бейсембаев (Сагымбаев, Саркенов) – 16:20 (5x5)     1:2 Мешков (Порада) – 28:43 (5x5)     1:3 Баженов (Мешков, Клочко) – 34:45 (5x3)     2:3 Нуржанов (Китаров) – 42:30 (5x5)     2:4 Туманов (Семененко, Скачков) – 45:48 (5x5)     2:5 Скачков (Берёзкин, Мануилов) – 48:23 (5x5)     2:6 Масленицин – 49:08 (5x5)     3:6 Нуржанов (Гросс) – 51:49 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Амурские Тигры
Хабаровск
0:1 Пронь – 01:51 (5x4)     1:1 Венскель (Паутов, Шуравин) – 11:45 (5x5)     1:2 Сайгаченко (Петров, Саксонин) – 18:18 (5x5)     2:2 Окунев (Майстренко, Пестрецов) – 21:05 (5x5)     3:2 Порошков – 65:00    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
5 : 2
Алмаз
Череповец
1:0 Марышев (Рябов) – 21:11 (5x4)     1:1 Казулаев (Фомин, Шилов) – 23:14 (5x5)     2:1 Кожушко (Марышев, Гаврилов) – 32:34 (5x5)     3:1 Мартынов – 39:35 (5x5)     3:2 Ермаков (Шилов) – 43:13 (5x5)     4:2 Варюшкин (Плесовских) – 48:42 (5x5)     5:2 Тарасенко (Марышев) – 58:13 (en)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
5 : 4
Спутник
Альметьевск
1:0 Глинский (Ополинский) – 01:14 (5x5)     2:0 Сальников (Жарков, Попов) – 01:29 (5x5)     2:1 Вильданов (Царегородцев, Хусаенов) – 06:59 (5x4)     2:2 Чуканов – 11:12 (5x5)     2:3 Овчинников (Царегородцев, Калимуллин) – 16:47 (5x5)     3:3 Ополинский – 21:19 (5x5)     4:3 Пугачёв (Глинский, Ополинский) – 29:28 (5x4)     5:3 Матюк (Кулябин) – 45:20 (5x5)     5:4 Царегородцев – 55:33 (4x4)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 18:30 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
2 : 5
Локо
Ярославль
0:1 Емельянов (Дудоров, Зилев) – 04:31 (5x5)     0:2 Шлюков (Якуценак, Сокол) – 13:04 (5x5)     0:3 Емельянов (Дудоров, Елезов) – 19:18 (5x4)     1:3 Архипов – 19:51 (5x4)     1:4 Филевский (Зилев, Емельянов) – 23:11 (5x5)     2:4 Проскурин (Кузнецов) – 26:10 (5x5)     2:5 Емельянов – 58:59 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Окончен
3 : 2
Б
Реактор
Нижнекамск
1:0 Галеев – 20:33 (5x5)     2:0 Замалтдинов (Самигуллин, Сахапов) – 35:29 (5x5)     2:1 Соколов (Гизятов, Семенёнок) – 38:45 (5x5)     2:2 Романов (Столяров, Семенёнок) – 50:30 (5x5)     3:2 Онишко – 65:00    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Окончен
2 : 1
Русские Витязи
Московская область
0:1 Ильичёв (Жиров, Игнатов) – 03:10 (5x5)     1:1 Котляров (Крылов, Филимонов) – 30:18 (5x5)     2:1 Крылов (Родичев, Филимонов) – 57:42 (5x5)    

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946». Армейцы набрали 80 очков после 49 встреч. На втором месте находится «Спартак», заработав столько же очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 69 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 76 очков за 47 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (76), на третьем — «Омские Ястребы» (76).

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