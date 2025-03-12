Агент Овечкина ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в «Динамо»

Глеб Чистяков, агент нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказался о возможном переходе игрока в московское «Динамо».

«Давать комментарий сейчас неправильно, так как Саша ещё не принял никакого решения. Но „Динамо“ — его родной клуб, он всегда в его сердце, и я не раз об этом говорил. О продолжении карьеры говорить пока преждевременно», — приводит слова Чистякова «РИА Новости Спорт».

Ранее капитан «столичных» не исключил, что его ближайшее будущее может быть связано с КХЛ.

Александр Овечкин в матче с «Сиэтлом» забросил свою 886-ю шайбу в регулярках НХЛ. От рекорда Уэйна Гретцки его отделяет восемь голов. В текущем сезоне на счету российского форварда 33 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 48 матчах.