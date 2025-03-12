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Нью-Джерси Дэвилз — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 12 марта 2025, счёт 5:3, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Гол Марченко не спас «Коламбус» от поражения в матче НХЛ с «Нью-Джерси»
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В ночь с 11 на 12 марта на льду «Пруденшиал-центр» во Ньюарке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Хишир (Братт, Хьюз) – 06:37 (pp)     2:0 Коттер – 10:49     3:0 Братт (Гласс) – 18:51     3:1 Оливье (Матейчук, Джонсон) – 23:30     3:2 Марченко (Фантилли, Веренски) – 27:16     4:2 Майер (Ноэсен, Дюмулен) – 36:49     5:2 Хьюз (Гласс, Братт) – 40:26     5:3 Оливье (Дженнер) – 50:29    

В составе победителей голами отметились Нико Хишир, Пол Коттер, Йеспер Братт (1+2), Тимо Майер, а также Люк Хьюз (1+1). У гостей шайбы забрасывали Мэтью Оливье (дубль), а также российский форвард Кирилл Марченко. Россияне — Дмитрий Воронков, Иван Проворов и Егор Чинахов результативными действиями не отметились. Голкипер Даниил Тарасов участия в матче не принимал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Дэвилз» сыграют дома с «Эдмонтон Ойлерз» 14 марта. «Коламбус» встретится на своей арене с «Вегас Голден Найтс» также 14 марта.

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