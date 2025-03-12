Гол Марченко не спас «Коламбус» от поражения в матче НХЛ с «Нью-Джерси»

В ночь с 11 на 12 марта на льду «Пруденшиал-центр» во Ньюарке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.
В составе победителей голами отметились Нико Хишир, Пол Коттер, Йеспер Братт (1+2), Тимо Майер, а также Люк Хьюз (1+1). У гостей шайбы забрасывали Мэтью Оливье (дубль), а также российский форвард Кирилл Марченко. Россияне — Дмитрий Воронков, Иван Проворов и Егор Чинахов результативными действиями не отметились. Голкипер Даниил Тарасов участия в матче не принимал.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Дэвилз» сыграют дома с «Эдмонтон Ойлерз» 14 марта. «Коламбус» встретится на своей арене с «Вегас Голден Найтс» также 14 марта.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
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