«Филадельфия» проиграла «Оттаве». Федотов совершил 19 сейвов, у Мичкова — «-3»

В ночь с 11 на 12 марта на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Оттава Сенаторз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
В составе победителей голами отметились Брэди Ткачук, Тайлер Клевен, Майкл Амадио (1+1), Дилан Козенс и Шейн Пинто. Российский защитник Артём Зуб завершил встречу с показателем полезности «+1».
У гостей забивали Джейми Драйсдейл и Родриго Аболс. У Форварда Матвея Мичкова показатель полезности — «-3». Голкипер Иван Федотов совершил 19 спасений. Новичок Андрей Кузьменко участия в матче не принимал.
В следующем матче «Филадельфия» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 14 марта. «Оттава» встретится на своей арене с «Бостон Брюинз» также 14 марта.
Сколько платят хоккеистам НХЛ:
- 12 марта 2025
-
04:51
-
04:51
-
04:35
-
04:32
-
03:21
- 11 марта 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:31
-
23:28
-
23:23
-
23:19
-
23:11
-
22:50
-
22:47
-
22:19
-
22:09
-
21:58
-
21:54
-
21:46
-
21:10
-
21:03
-
20:56
-
20:51
-
20:48
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:19
-
20:09
-
19:55
-
19:46
-
19:21
-
18:52
-
18:40