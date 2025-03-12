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Филадельфия Флайерз — Оттава Сенаторз, результат матча 12 марта 2025, счёт 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Филадельфия» проиграла «Оттаве». Федотов совершил 19 сейвов, у Мичкова — «-3»
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В ночь с 11 на 12 марта на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Оттава Сенаторз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Жиру, Штюцле) – 00:24     1:1 Драйсдейл (Конечны, Люкселль) – 23:05     1:2 Клевен (Перрон, Батерсон) – 24:14     2:2 Аболс (Йорк, Пеллетье) – 28:45     2:3 Амадио (Годетт, Сандерсон) – 35:01     2:4 Козенс – 50:59     2:5 Пинто (Амадио, Сандерсон) – 59:25    

В составе победителей голами отметились Брэди Ткачук, Тайлер Клевен, Майкл Амадио (1+1), Дилан Козенс и Шейн Пинто. Российский защитник Артём Зуб завершил встречу с показателем полезности «+1».

У гостей забивали Джейми Драйсдейл и Родриго Аболс. У Форварда Матвея Мичкова показатель полезности — «-3». Голкипер Иван Федотов совершил 19 спасений. Новичок Андрей Кузьменко участия в матче не принимал.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 14 марта. «Оттава» встретится на своей арене с «Бостон Брюинз» также 14 марта.

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