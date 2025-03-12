Передача Никиты Задорова помогла «Бостону» обыграть «Флориду», у Дмитрия Куликова — гол

На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Бостон Брюинз» и «Флорида Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Давид Пастрняк, Мэйсон Лорей и Павел Заха. Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров записал на свой счёт результативную передачу. За «Флориду» отличились россиянин Дмитрий Куликов и Мэки Самоскевич.

«Бостон» располагается на десятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 68 очков в 66 матчах. «Флорида» занимает второе место на Востоке, набрав 83 очка в 65 встречах.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Оттавой», а «Флорида» проведёт встречу с «Торонто».