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Передача Никиты Задорова помогла «Бостону» обыграть «Флориду», у Дмитрия Куликова — гол

Передача Никиты Задорова помогла «Бостону» обыграть «Флориду», у Дмитрия Куликова — гол
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На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Бостон Брюинз» и «Флорида Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Куликов (Беннетт) – 04:27     0:2 Самоскевич (Джонс, Беннетт) – 44:49 (pp)     1:2 Пастрняк (Миттельштадт, Линдхольм) – 48:56 (pp)     2:2 Лорей – 53:51     3:2 Заха (Пастрняк, Задоров) – 56:43    

В составе победителей голами отметились Давид Пастрняк, Мэйсон Лорей и Павел Заха. Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров записал на свой счёт результативную передачу. За «Флориду» отличились россиянин Дмитрий Куликов и Мэки Самоскевич.

«Бостон» располагается на десятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 68 очков в 66 матчах. «Флорида» занимает второе место на Востоке, набрав 83 очка в 65 встречах.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Оттавой», а «Флорида» проведёт встречу с «Торонто».

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