Дубль Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Вегас», на счету Дорофеева гол и передача
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На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Кросби (Ракелль, Хейз) – 17:48 (pp) 2:0 Кросби (Ракелль) – 23:02 2:1 Дорофеев (Ханифин, Айкел) – 34:29 (pp) 2:2 Ханифин (Стоун, Дорофеев) – 59:53 3:2 Карлссон (Малкин, Летанг) – 60:49
В составе победителей голами отметились Сидни Кросби (дубль) и Эрик Карлссон. За «Вегас» отличились Ноа Ханифин и российский нападающий Павел Дорофеев, также записавший на свой счёт результативную передачу.
«Питтсбург» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 62 очка в 67 матчах. «Вегас» занимает третье место на Западе, набрав 83 очка в 64 встречах.
В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Сент-Луисом», а «Вегас» встретится с «Коламбусом».
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