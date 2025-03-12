Дубль Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Вегас», на счету Дорофеева гол и передача

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Сидни Кросби (дубль) и Эрик Карлссон. За «Вегас» отличились Ноа Ханифин и российский нападающий Павел Дорофеев, также записавший на свой счёт результативную передачу.

«Питтсбург» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 62 очка в 67 матчах. «Вегас» занимает третье место на Западе, набрав 83 очка в 64 встречах.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Сент-Луисом», а «Вегас» встретится с «Коламбусом».