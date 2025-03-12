Сидни Кросби догнал Джо Сакика по открывающим счёт голам в НХЛ. Рекордсмен — Овечкин

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, отличившийся дублем в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2), повторил достижение Джо Сакика по открывающим счёт заброшенным шайбам в регулярках. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По информации источника, в активе Кросби и Сакика по 117 подобных голов в НХЛ. Это шестой показатель в истории турнира. На данный момент звёздный канадец уступает по этому показателю только Александру Овечкину (147), Яромиру Ягру (135), Бретту Халлу (131), Горди Хоу (127) и Теэму Селянне (119).

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 70 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 23 гола и сделал 47 результативных передач.

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