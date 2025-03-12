Сидни Кросби догнал Джо Сакика по открывающим счёт голам в НХЛ. Рекордсмен — Овечкин
Поделиться
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, отличившийся дублем в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2), повторил достижение Джо Сакика по открывающим счёт заброшенным шайбам в регулярках. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Кросби (Ракелль, Хейз) – 17:48 (pp) 2:0 Кросби (Ракелль) – 23:02 2:1 Дорофеев (Ханифин, Айкел) – 34:29 (pp) 2:2 Ханифин (Стоун, Дорофеев) – 59:53 3:2 Карлссон (Малкин, Летанг) – 60:49
По информации источника, в активе Кросби и Сакика по 117 подобных голов в НХЛ. Это шестой показатель в истории турнира. На данный момент звёздный канадец уступает по этому показателю только Александру Овечкину (147), Яромиру Ягру (135), Бретту Халлу (131), Горди Хоу (127) и Теэму Селянне (119).
В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 70 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 23 гола и сделал 47 результативных передач.
Материалы по теме
Главные рекорды Александра Овечкина:
Комментарии
- 12 марта 2025
-
06:31
-
06:29
-
06:22
-
06:12
-
05:58
-
05:52
-
05:51
-
05:46
-
05:42
-
05:33
-
05:26
-
05:24
-
05:22
-
05:02
-
04:51
-
04:51
-
04:35
-
04:32
-
03:21
- 11 марта 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:31
-
23:28
-
23:23
-
23:19
-
23:11
-
22:50
-
22:47
-
22:19
-
22:09
-
21:58
-
21:54
-
21:46
-
21:10