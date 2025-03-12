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Каролина Эвеланш — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 12 марта 2025, счет 4:1, НХЛ 2024-2025

«Тампа» проиграла «Каролине» матч российских вратарей, Кучеров не вышел на третий период
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В ночь с 11 на 12 января мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Джарвис (Ахо) – 04:29 (sh)     2:0 Мартинук – 32:56     3:0 Рослович (Холл, Чатфилд) – 39:15     3:1 Гонсалвес (Хагель, Рэддиш) – 44:38     4:1 Уокер (Стаал) – 46:26    

Ворота обеих команд защищали российские голкиперы. Пётр Кочетков из «Каролины» отразил 23 из 24 бросков в створ (95,83%). На счету вратаря «Тампы» Андрея Василевского 27 сейвов при 31 броске в створ (87,1%).

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров не выходил на лёд после второго периода — в заключительной трети матча его не было даже на скамейке запасных. В этом матче Кучеров провёл на льду 15 минут 17 секунд, не выполнил ни одного броска в створ, совершил две потери и оформил один перехват, заработав итоговый показатель полезности "-2".

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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