«Тампа» проиграла «Каролине» матч российских вратарей, Кучеров не вышел на третий период

В ночь с 11 на 12 января мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:1.

Ворота обеих команд защищали российские голкиперы. Пётр Кочетков из «Каролины» отразил 23 из 24 бросков в створ (95,83%). На счету вратаря «Тампы» Андрея Василевского 27 сейвов при 31 броске в створ (87,1%).

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров не выходил на лёд после второго периода — в заключительной трети матча его не было даже на скамейке запасных. В этом матче Кучеров провёл на льду 15 минут 17 секунд, не выполнил ни одного броска в створ, совершил две потери и оформил один перехват, заработав итоговый показатель полезности "-2".

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