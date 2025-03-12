Александр Овечкин вышел на чистое 28-е место по матчам в НХЛ, обогнав легенду лиги

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе первого периода хозяева впереди — 2:1.

В составе «Вашингтона» играет Александр Овечкин, уже успевший отметиться результативной передачей. Для российского хоккеиста это 1475-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, россиянин вышел на чистое 28-е место по матчам в лиге, обойдя легендарного нападающего Дага Гилмора (1474).

Ближайшей целью для капитана «столичной» команды формально является показатель располагающегося на 27-й позиции Брента Бёрнса (1480), но канадский хоккеист и сам продолжает карьеру в НХЛ, выступая в этом сезоне за «Каролину Харрикейнз» и на постоянной основе увеличивая количество проведённых им матчей.

На 26-м месте располагается ныне главный тренер «ураганов» Род Бриндамор, завершивший карьеру в североамериканской лиге на отметке в 1484 матча. Рекордсменом является Патрик Марло, на счету которого 1779 встреч.