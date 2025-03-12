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Александр Овечкин открыл 17-ю сотню очков в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин открыл 17-ю сотню очков в регулярных чемпионатах НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в выездном матче НХЛ с «Анахайм Дакс» и набрал 1601-е очко за карьеру в играх регулярного чемпионата. На третьей минуте игры Овечкин ассистировал открывшему счёт одноклубнику Дилану Строуму, разогнав быструю атаку «Кэпиталз», также в этой комбинации результативный пас оформил Том Уилсон.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2-й период
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Овечкин) – 02:07     1:1 Труба (Терри, Ватрано) – 04:51     2:1 Хеллесон (Зеграс, Карлссон) – 05:20     2:2 Протас (Овечкин, Дюбуа) – 18:14     2:3 Дюбуа (Рой, Чикран) – 25:19    

Таким образом, на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ теперь 886 заброшенных шайб и 715 результативных передач, что позволило ему открыть новую, 17-ю сотню набранных очков — их теперь 1601.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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