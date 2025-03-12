Александр Овечкин открыл 17-ю сотню очков в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в выездном матче НХЛ с «Анахайм Дакс» и набрал 1601-е очко за карьеру в играх регулярного чемпионата. На третьей минуте игры Овечкин ассистировал открывшему счёт одноклубнику Дилану Строуму, разогнав быструю атаку «Кэпиталз», также в этой комбинации результативный пас оформил Том Уилсон.

Таким образом, на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ теперь 886 заброшенных шайб и 715 результативных передач, что позволило ему открыть новую, 17-ю сотню набранных очков — их теперь 1601.

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