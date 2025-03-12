Форвард «Вашингтона» Том Уилсон установил новый личный рекорд по очкам в сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе первого периода хозяева впереди — 2:1.

В составе «Вашингтона» результативной передачей отметился нападающий Том Уилсон. для которого набранное очко стало 53-м в текущем регулярном чемпионате. Благодаря этому 30-летний форвард «Кэпиталз» установил новый личный рекорд по очкам в сезоне НХЛ.

В сезоне-2021/2022 канадский форвард набрал 52 (24+28) очка в 78 матчах регулярки, что и было его личным рекордом. В этом сезоне на его счету уже 53 (29+24) очка в 64 матчах. Ранее Уилсон никогда в карьере не добирался до подобной отметки.