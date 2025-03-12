Форвард «Вашингтона» Том Уилсон установил новый личный рекорд по очкам в сезоне НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе первого периода хозяева впереди — 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2-й период
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Овечкин) – 02:07 1:1 Труба (Терри, Ватрано) – 04:51 2:1 Хеллесон (Зеграс, Карлссон) – 05:20 2:2 Протас (Овечкин, Дюбуа) – 18:14 2:3 Дюбуа (Рой, Чикран) – 25:19
В составе «Вашингтона» результативной передачей отметился нападающий Том Уилсон. для которого набранное очко стало 53-м в текущем регулярном чемпионате. Благодаря этому 30-летний форвард «Кэпиталз» установил новый личный рекорд по очкам в сезоне НХЛ.
В сезоне-2021/2022 канадский форвард набрал 52 (24+28) очка в 78 матчах регулярки, что и было его личным рекордом. В этом сезоне на его счету уже 53 (29+24) очка в 64 матчах. Ранее Уилсон никогда в карьере не добирался до подобной отметки.
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